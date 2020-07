Vinícius acaba como goleador da Liga: «Não importa quem marca, o que importa é o Benfica»

Após a vitória frente ao Sporting por 2-1, o avançado do Benfica, Carlos Vinícius mostrou a satisfação de ser o melhor marcador da Liga NOS (18 golos, os mesmos de Pizzi e Taremi, mas menos minutos disputados) e pela vitória da sua equipa sobre o eterno rival: "É sempre bom ser o melhor marcador, quero enaltecer a vitória e o trabalho da equipa. Terminar o campeonato com uma vitória na nossa casa é muito importante e foi diante do nosso rival."





Em declarações à BTV, o avançado brasileiro falou da assistência do colega Pizzi (que também concorria para melhor marcador) e da ideia de jogo dos encarnados: "Pizzi assiste, mostra o nosso jogo. Não importa quem marca, o que importa é o Benfica. Mais uma vez o Pizzi foi feliz na assistência."Falando no futuro, Vinícius olha para a final da Taça de Portugal: «O importante é fechar o campeonato com uma vitória, agora é usar esta semana para a final.»