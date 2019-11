Vinícius: «No período de compensação as coisas saíram do nosso controlo»

De olhos postos no horizonte, Vinícius coloca o foco no campeonato: "Agora é pensar no campeonato e seguir em frente. Temos de continuar a trabalhar".



Pouco depois, à TVI, o avançado brasileiro assumiu-se "triste pelo resultado" e confessou que até ao 2-0 tudo corrida bem. "Quando fizemos o 2-0 estávamos bem no jogo, no plano de jogo que trouxemos que conseguimos executar. Há coisas no futebol que não têm explicação. Saímos daqui tristes. O balneário está um pouco triste. Fizemos bem os 90 minutos, no tempo extra as coisas complicaram-se um pouco. Há que seguir em frente.".

Quanto ao Zenit, Vinícius não pensa noutro resultado que não o triunfo. "Pensamos sempre na vitória, jogo após jogo. Devemos essa vitória aos nossos adeptos. É seguir em frente."

Vinícius destacou o facto de o Benfica ter feito "o que o mister pediu" durante maior parte do encontro em Leipzig, contudo admitiu algum desnorte das águias nos minutos finais, o que acabou por provocar o empate (2-2) com a formação local "Fizemos um grande jogo. Estávamos confiantes e fizemos o que o mister nos pediu. Infelizmente o futebol tem destas coisas... No período de compensação as coisas saíram do nosso controlo, saímos tristes com o empate", admitiu o avançado brasileiro, que voltou a faturar, à Eleven Sports.