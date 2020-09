Vinícius: «O mais importante é continuarmos a preparar o nosso caminho»

O Benfica venceu (2-1) na receção ao Sporting de Braga, em jogo de preparação realizada esta quarta-feira no Estádio da Luz, num encontro em que as águias até começaram a perder graças a um golo de Paulinho, aos 31 minutos. Contudo, a estrela da partida seria Vinicius. O avançado brasileiro das águias marcou os dois golos do triunfo benfiquista, um dos quais de grande qualidade individual.





No final da partida, Vinícius não descurou da importância do resultado, mas sublinhou que o mais importante será a preparação que a equipa tem vindo a fazer sob o leme de Jorge Jesus tendo em vista o primeiro jogo oficial, diante do PAOK, no próximo dia 15 de setembro, a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões."O mais importante é continuarmos a preparar o nosso caminho. A vitória e os golos é importante, mas há que ressalvar o trabalho que o mister quer.É um bom teste. O Braga é uma boa equipa, mas o importante é preparar o nosso caminho, temos já um jogo oficial aí à porta. Temos de continuar a trabalhar para que consigamos uma vitória no nosso primeiro jogo oficial", apontou.