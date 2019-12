Vinícius: «Quando o coletivo sai o individual também aparece»

Carlos Vinícius esteve novamente em evidência pelo Benfica. O avançado marcou dois golos e fez uma assistência na goleada (4-1) diante do Boavista e, à Sport TV, lembrou a importância de se jogar como equipa."Como falei no final do encontro com o Marítimo, quando o coletivo sai o individual também. Controlámos do princípio ao fim. Sabíamos quer seria difícil, mas controlámos e saímos com os 3 pontos. que era o mais importante", começou por dizer.O atacante vive um excelente momento de forma: "Estou muito feliz. Desde que cheguei ao Benfica que todos me receberam bem. É pelo Benfica. Trabalho dia após dia e se o treinador quiser vou lá dentro. Os avançados estão todos preparados."