Vinícius recorda sonho a marcar na Luz

Carlos Vinícius apontou o golo da vitória frente ao V. Setúbal (1-0) para o campeonato e mostrou-se feliz por o ter conseguido entre os adeptos das águias. "Marcar no Estádio da Luz é sempre um sonho, todos os jogadores o sonham, e comigo não é diferente", vincou o dianteiro à BTV, após receber o prémio de melhor golo do mês para os adeptos das águias.

O avançado brasileiro contratado ao Nápoles por 17 milhões de euros garantiu estar disposto a ajudar sempre a equipa, mesmo que não seja titular, frisando que foi uma "sensação única estar a contribuir diretamente para a equipa depois do regresso de uma lesão". "No banco estamos sempre preparados para entrar, para construir e deu tudo certo. Quando um avançado entra é sempre a pensar no golo", disse.