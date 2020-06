Vinícius regressa aos golos e logo em dose dupla

Vinícius quebrou o jejum. No duelo frente ao Santa Clara, o brasileiro bisou com dois remates de cabeça e voltou a encontrar-se com os golos.





A última vez que o avançado tinha marcado foi no encontro frente ao Gil Vicente, a 24 de fevereiro. Um longo jejum, justificado também, claro, pela suspensão do campeonato. Ao todo, foram seis jogos consecutivos sem marcar. Shakhtar, Moreirense, V. Setúbal, Tondela, Portimonense e Rio Ave.Com estes dois golos, Vinícius soma agora 17 golos e distancia-se de Pizzi, eles que entraram para esta jornada no topo da lista de melhores marcadores com 15 tiros certeiros.