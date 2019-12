Vinícius supera Pizzi e é o melhor jogador de outubro e novembro

Carlos Vinícius arrebatou o prémio de melhor jogador dos meses de outubro e novembro na Primeira Liga numa votação levada a cabo pelos treinadores da competição.





O avançado brasileiro do Benfica bateu o companheiro de equipa Pizzi: somou 26,50% contra 18,8% dos votos por parte do médio. Bruno Fernandes, do Sporting, quedou-se na terceira posição com 13,68% dos votos.Na Segunda Liga, Fabrício Isidoro (Farense) conquistou o galardão de melhor jogador da 2ª Liga para outubro e novembro. Superou Zé Tiago (Mafra) e Adriano Castanheira (Sp. Covilhã).