Vinícius: «Vitória muito difícil num campo difícil»

O Benfica foi a Barcelos bater o Gil Vicente por 1-0 e regressou assim aos triunfos graças a um golo de Vinícius, que lidera a lista de melhores marcadores da Liga NOS com 15 tentos apontados. No final da partida o avançado brasileiro sublinhou a conquista dos três pontos, que permitem à equipa de Bruno Lage recuperar a liderança perdida na véspera para o FC Porto.





"Foi uma vitória muito difícil num campo difícil. Conseguimos impor o nosso ritmo de jogo do princípio ao fim e saímos daqui com os três pontos. Isso é o que importa", afirmou Vinícius na flash interview.O jogador negou qualquer pressão adicional da equipa por chegar ao duelo com os gilistas no 2º lugar e sublinhou que os encarnados estão focados em somar vitórias até ao final da época mas pensando num jogo de cada vez."O nosso trabalho continua. Estamos tranquilos. Temos 12 finais pela frente e é jogo após o jogo. É continuar fazer o trabalho que fizemos aqui hoje", explicou.