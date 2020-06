Virgílio Duque Vieira: «Discussão dos documentos foi feita na Internet»

Virgílio Duque Vieira, o novo presidente da mesa da assembleia-geral, abordou o escrutínio do orçamento no Pavilhão da Luz nº2 e que medidas de prevenção foram tomadas de forma a tentar resguardar as sócios da pandemia do novo coronavírus.





"A votação iniciou-se às 15 horas. Está a decorrer com grande normalidade, com grande preocupação quanto à saúde, que nos interessou muito. O que se faz hoje aqui é apenas a votação presencial em urna eletrónica. Estão presentes no pavilhão no máximo 10 sócios. São 10 urnas. Uma está destinada para um sócio que possa ter uma deficiência física e que tenha dificuldade em votar. Dentro do pavilhão todas as regras são cumpridas. Antes disso, os sócios formam fila, com as distâncias exigidas, com dois metros entre cada. Há marcas no chão. Os sócios mostram a acreditação à entrada do pavilhão. É-lhes fornecido um líquido próprio para higienizar as mãos e uma luva para poderem usar a urna eletrónica, desfazendo-se depois da mesma. Entram por um lado de um pavilhão e a saída é por outro. Não se cruzam", começou por explicar, em declarações à BTV, esclarecendo as novidades respeitantes a esta assembleia-geral que não contará com intervenções de sócios no pavilhão dos encarnados."A assembleia teve contornos diferentes porque os documentos que estão em causa, o orçamento, o plano e o parecer do conselho fiscal tiveram uma discussão na Internet. Foi fornecido na convocatória um e-mail a que os sócios aderiram, fazendo as perguntas. Foram umas largas dezenas de sócios. Curiosamente, o que me foi dito é que houve mais intervenções do que quando há intervenções em direto, e ao vivo. Foram também colocadas questões à MAG que eu próprio respondi. A direção respondeu dentro daquilo que achava que devia esclarecer os sócios. As respostas estão no site do Benfica onde todos os sócios tiveram conhecimento", vincou Duque Vieira.