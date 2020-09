Virgílio Duque Vieira: «O Benfica está cada vez mais vigoroso»

O presidente da mesa da assembleia-geral do Benfica, Virgílio Duque Vieira, anunciou os resultados do Relatório e Contas 2019/20 que acabou com a aprovação do mesmo. Além disso, o sucessor de Luís Nazaré exaltou a participação dos sócios.





"Foi uma participação importante, o que quer dizer que o Benfica está cada vez mais vigoroso. Os sócios interessam-se pela vida do clube e isso é muito interessante. É bom que apareçam em todas as circunstâncias, não só nas atividades desportivas mas nestas que são obrigações do sócios, é um dever puderem expressar-se sobre o que pensem e sobre quem governa o clube", vincou o dirigente em declarações à BTV.