Vítor Fernandes garante: «Não tenho relação com Vieira»

Vítor Fernandes, antigo gestor do Novo Banco e nome escolhido para liderar Banco de Fomento, referiu esta segunda-feira à CMTV sentir-se "vítima da situação", por "ter falado e gerido devedores do Novo Banco que foram as minhas funções". Por outro lado, Vítor Fernandes garantiu não ter qualquer relação - "nem de amizade nem de ódio" - com Luís Filipe Vieira.





À CMTV, o antigo gestor do Novo Banco confirmou ainda que foi alvo de buscas, no âmbito da investigação 'Cartão Vermelho', tal como António Ramalho, CEO do Novo Banco, assim como outros administradores. Os investigadores estiveram em casa de Vítor Fernandes e levaram material informático.