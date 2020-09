Vítor Paneira ao lado de Noronha Lopes

Vítor Paneira, jogador que representou o Benfica durante sete temporadas, declarou o apoio à candidatura de João Noronha Lopes à presidência do clube da Luz.





O apoio público do antigo extremo surgiu precisamente no dia em que o gestor apresentou o programa eleitoral e os projetos que tem para o futuro do clube da Luz, os quais o ex-jogador avalia de forma bastante positiva. Desta forma, Noronha Lopes ganha mais um apoiante de peso, tratando-se de alguém que tem uma longa e bem sucedida história ao serviço do Benfica.