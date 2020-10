Vítor Paneira dá 'troco' a Pinto da Costa: «Se fossemos à fruta seria mais barato...»

Vítor Paneira foi convidado a comentar as palavras de Pinto da Costa que, em entrevista à TVI, afirmou que quem votasse em João Noronha Lopes para as eleições à presidência do Benfica era para ter desconto nos hamburgueres, numa referência ao facto do candidato a líder das águias ter exercido cargos de gestão na McDonald's, e o antigo jogador não teve meias palavras.





"Se calhar os hambúrgueres são mais caros e é preciso desconto. Se fossemos à fruta seria mais barato, eventualmente", atirou Vítor Paneira, remontando para o processo Apito Dourado. Tal, aconteceu, na formalização da candidatura de João Noronha Lopes à presidência do Benfica, no Estádio da Luz."É um acto simbólico, como sabem. Foi registada hoje oficialmente a candidatura de João Noronha Lopes a candidato do Benfica. Ponto zero, a partir de hoje somos candidatos. Já o estávamos a fazer, mas agora de uma forma oficial. Apresentámos aqui uma lista com 25 mil votos. Quero dizer que estamos no caminho certo. De dia para dia, este candidato está a crescer, com força. Há uma dinâmica de apoio extraordinário. Queremos um benfica a não esquecer o passado, pois é grandioso, mas a pensar no futuro. Um Benfica à Benfica, com respeito", vincou o mandatário da candidatura que foi recebido por Virgílio Duque Vieira, presidente interino da AG das águias.Sobre os motivos que considera que esta deve ser a lista vencedora, Paneira considera que é uma candidatura que traz "frescura de ideias novas". "É a frescura que há nesta campanha, com ideias para o futuro. Não esquecer o passado glorioso deste clube, pois temos muito orgulho dele, mas é preciso pensar num futuro diferente para o Benfica. A imagem que esta candidatura traz é exactamente isso. Uma aragem de frescura, de ideias novas, de Benfica à Benfica. Estou nesta campanha com esse intuito".