Vítor Paneira é o mandatário da candidatura de Noronha Lopes

Vítor Paneira, que representou o Benfica durante sete épocas (entre 1998 e 1985), é o mandatário da candidatura de João Noronha Lopes à presidência do clube nas eleições do próximo dia 30.





"É uma honra aceitar este convite de João Noronha Lopes para ser mandatário da candidatura. Aceito a responsabilidade como um contributo para dar corpo à mudança de que o Benfica necessita com urgência. Todos os contributos contam e até ao dia das eleições vamos colocar em campo toda a energia, vontade de vencer e confiança que nortearam a minha carreira de jogador do Sport Lisboa e Benfica. Está na hora de nos unirmos em prol do nosso Benfica! Todos os sócios têm o direito de votar pela mudança no dia 30, é um apelo que vos deixo!", explicou o antigo jogador do Benfica, em mensagem dirigida aos sócios par explicar as razões de ter aceite o repto de Noronha Lopes.Recorde-se que Vítor Paneira já se tinha colocado ao lado de Noronha Lopes no final de setembro, quando o gestor apresentou o seu programa eleitoral.