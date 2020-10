Vítor Paneira: «Temos indicação de haver quem esteja a entrar no sistema sem ser sócio»

Vítor Paneira, mandatário da candidatura de Noronha Lopes, sublinhou o pedido já anunciado pelo líder da lista B de abertura das urnas no final das eleições.





"Peritos nesta questão põem sérias dúvidas neste sistema eletrónico. O que queremos é que haja transparência, que seja comparado o voto físico e o eletrónico. Queremos transparência. Se não acontecer? Deverá acontecer pela verdade. Temos algumas indicações de possíveis pessoas a entrar no sistema, que nem são sócios. Estamos com algumas dúvidas", assumiu o antigo jogador.E prosseguiu: "Esperamos que seja um ato concorrido como está a ser".As urnas estão abertas até às 22 horas para a eleição do novo presidente do Benfica. Na corrida estão Luís Filipe Vieira, Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva.