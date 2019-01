Vitória e o "lento, lento" de Vieira: «Talvez tenha sido um desabafo...»

Questionado sobre as declarações de Luís Filipe Vieira em finais de novembro, na célebre conferência de imprensa na qual confirmou a continuidade de Rui Vitória no comando do Benfica , quando o líder das águias disse que a equipa não podia jogar "lento, lento, lento", o atual técnico do Al Nassr admite compreender essas palavras, mas não concorda."Talvez tenha sido desabafo. É genuíno, mas pode fazê-lo. Não tenho essa convicção. Porque os dados que tenho são diferentes. O Benfica era a equipa com mais golos marcados. É uma falsa questão. Marcávamos muitos golos. Acima de tudo houve desgaste... No mundo atual vivemos de emoções, as pessoas querem ganhar e têm menos tolerância. Qualquer percalço não é bem entendido. Entendemos que era melhor tomar esta decisão", explicou.