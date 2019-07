Vitória na International Champions Cup depende do Manchester United

O Benfica está muito perto de conquistar a International Champions Cup de 2019, depois de ter somado os nove pontos possíveis nos três jogos realizados. Os encarnados já só podem ser alcançados no topo da classificação pelo Manchester United, que soma seis em dois jogos. Os red devils estão obrigados a marcar pelo menos três golos e a não sofrer nenhum diante do AC Milan (3 de agosto), ficando com a mesma diferença de golos dos encarnados, que fechou com seis marcados e um sofrido. Em caso de igualdade, o próximo critério de desempate é o disciplinar e aí os ingleses vão na frente: viram apenas dois amarelos até agora, ao passo que o Benfica foi admoestado com oito em três encontros.