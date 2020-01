Vlachodimos assistido após o apito final

Odysseas Vlachodimos saiu bastante queixoso do encontro com o Sporting, tendo sido acompanhado pelo médico benfiquista, Ricardo Antunes. O guarda-redes grego ressentiu-se do lance à passagem do minuto 67, na sequência de um cruzamento da direita de Bruno Fernandes, em que Vlachodimos saltou com Acuña na disputa da bola, tendo o árbitro Hugo Miguel apitado falta do lateral sportinguista. O guardião acabou o lance no chão, agarrado ao pé esquerdo, apressando a entrada da equipa médica no terreno de jogo. Recuperado, Vlachodimos ainda viu o cartão amarelo aos 90’+9, por demora na reposição da bola.

No final da partida, com os três pontos garantidos, foi notória a celebração entre Zlobin e o guarda-redes grego, efusivos com o triunfo e consequente aumento da vantagem pontual para sete pontos no topo da Liga.