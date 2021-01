Vlachodimos de bicicleta enquanto viu o jogo do Benfica

Odysseas Vlachodimos foi uma das baixas do Benfica para o jogo, por estar positivo à Covid-19. Mas nem por isso o guarda-redes deixou de se exercitar. Num vídeo partilhado pela mulher Elena, pode ver-se o internacional grego a usar a bicicleta elíptica enquanto viu o jogo das águias com o Nacional em casa, junto à filha Amélia. “Obrigado por todas as mensagens. Estamos bem e até agora não temos qualquer sintoma”, escreveu a esposa de Vlachodimos no Instagram.

Pelo mesmo motivo, Everton foi obrigado a ficar em casa, privando as águias da sua ajuda em campo. O internacional brasileiro partilhou um vídeo onde mostrou o golo do Benfica, brincando com o mesmo. “Boa Chicola”, frisou o extremo, em jeito de parabéns a Chiquinho.