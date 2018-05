Odisseas Vlachodimos já se despediu dos companheiros de equipa no Panathinaikos. O plantel organizou um jantar para assinalar o adeus a 2017/18 e, no final, os jogadores tiraram uma fotografia todos juntos. Nas redes sociais, o guarda-redes já confirmado pelo Benfica para a próxima época deixou uma mensagem simbólica: "Obrigado por tudo!"Recorde-se que o internacional sub-21 alemão já foi oficializado pelas águias, que pagaram ao Panathinaikos um valor a rondar os 2,5 milhões de euros. O futebolista, de 24 anos, vai integrar os trabalhos de pré-época logo no arranque, marcado para 28 de junho.