Vlachodimos diz que paragem por causa do coronavírus pode beneficiar Weigl

Para lá de ter falado do seu futuro, Odysseas Vlachodimos abordou ainda os primeiros tempos de Julian Weigl no Benfica, considerando que a chegada do ex-Borussia Dortmund ao clube da Luz se deu numa má altura. Ainda assim, muito por culpa da pausa devido ao coronavírus, o guardião assume que o médio irá 'explodir'.





"Fiquei contente quando o Julian veio. Já nos conhecíamos da seleção de Sub-21. Mas chegou numa altura complicada. Tivemos umas semanas à inglesa e não houve preparação, porque por aqui não há pausa de inverno. Por isso não teve um começo fácil. Acredito que agora, graças à preparação que fizemos devido ao coronavírus, vamos optimizar os nossos processos e o Julian isso atingir o seu potencial", considerou o guardião.