Vlachodimos em destaque na Champions

A defesa de Vlachodimos ao tiro de Van de Beek no último embate com o Ajax, em Amesterdão, está entre as candidatas a melhor parada da 3ª jornada da Liga dos Campeões. Ao minuto 75’, o guarda-redes benfiquista negou o golo ao holandês, que estava isolado na área. Na altura, o resultado estava ainda a zeros, pelo que a defesa assumiu ainda maior relevo. Já nos descontos, porém, os encarnados viriam a perder, depois do camisola 99 ter sido traído por um desvio de Grimaldo, após o remate de Mazraoui.

O gesto técnico do ‘keeper’ foi, recorde-se, posteriormente explorado pelas águias, que mostraram que tal era fruto de muito treino, concretamente naquele tipo de intervenção e reflexo. De resto, a defesa de Vlachodimos concorre, entre outras, com aquela que De Gea (Manchester United) fez para impedir o golo de Cristiano Ronaldo em Old Trafford.