Vlachodimos emociona jovem fã

Odysseas Vlachodimos deixou esta terça-feira emocionado um jovem adepto. O guarda-redes prometeu oferecer um par de luvas a Rodrigo Veloso, de 16 anos, e este não escondeu a alegria pela surpresa.





Rodrigo, que faz parte do programa da Fundação Benfica 'Para ti, se não faltares', pela Escola Delfim Santos, em Lisboa, é admirador do internacional grego. À semelhança deste, quer ser guarda-redes profissional.Numa conversa em vídeo, no âmbito da iniciativa 'Não vá. Telefone!', Rodrigo contou: "Jogo futebol, sou guarda-redes. Depois de um jogo, um colega deu-me uma luvas tuas para ver e fiquei sem palavras. Eram tão bonitas... Calcei as luvas e preciso de umas dessas", atirou.O dono da baliza das águias, de 25 anos, prometeu, então: "Eu posso dar-te umas. Assino-as para ti. Por favor, dá a tua morada ao Benfica e eles enviam-te." Isto perante a alegria e emoção do jovem, como foi possível ver nas imagens.Rodrigo, que tem Vlachodimos na sua equipa no jogo de consola FIFA, quis saber como é que o camisola 99 se tornou guarda-redes. O futebolista explicou: "Foi um pouco como tu e o teu primo. No meu caso, foi com o meu irmão. Eu era mais novo e, como ele queria rematar, eu tinha de ir para a baliza. Gostei e fiquei por lá."