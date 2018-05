Vlachodimos surpreendeu turistas que visitavam o Estádio da Luz

Odysseas Vlachodimos assinou por cinco temporadas com o Benfica esta sexta-feira, sendo oficializado pelos encarnados após cumprir os habituais exames médicos. O ex-Panathinaikos revelou que falou com um ex-avançado do Benfica, de origem grega tal como Vlachodimos, que lhe deu o 'aval' para rumar à Luz."Falei com o Kostas [Mitroglou] e ele disse-me que o Benfica é um clube fantástico e que vou gostar de estar aqui", vincou durante a apresentação em declarações à BTV em relação ao agora futebolista do Marselha."Estou muito orgulhoso por me encontrar aqui. É um grande clube e o estádio é fantástico. Estou ansioso por começar a jogar aqui. Espero que os adeptos também fiquem contentes. Estou muito feliz", sintetizou o guarda-redes, de 24 anos que revelou também que irá optar por "ter Odysseas estampado na camisola" por ser um "nome mais fácil de pronunciar".

Autor: Flávio Miguel Silva