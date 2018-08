Continuar a ler

Com o especial apoio de Seferovic (também fala alemão) e do grego Samaris, Vlachodimos tem estado impressionado com a qualidade dos treinos de águia ao peito – considera-os os mais exigentes da sua carreira até ao momento, sendo que já trabalhou no Estugarda, no Panathinaikos e nas seleções jovens da Alemanha – e só pensa em agarrar com toda a força esta oportunidade.



Svilar fica para baralhar o técnico



Vlachodimos prepara-se para ultrapassar Svilar na corrida à titularidade da baliza encarnada. O jovem belga estava perfilado para arrancar na frente, mas as boas atuações do reforço contratado ao Panathinaikos nos dois últimos jogos terão sido suficientes para convencer Rui Vitória de que, no primeiro jogo ‘a doer’, as redes estarão entregues ao internacional sub-21 alemão. Contra Juventus e Lyon, o jogador, de 24 anos, evitou golos adversários com boas intervenções e, para além disso, transmitiu confiança ao sector defensivo.De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, Vlachodimos também está confiante de que deverá ser escolha inicial contra o Fenerbahçe, na próxima terça-feira, por altura da primeira mão da 3ª pré-eliminatória da Champions. O ‘keeper’ sente-se já totalmente adaptado à nova realidade e tem aprendido português desde que viu a transferência selada, em janeiro último. Ultimamente, mesmo durante os períodos de estágio no estrangeiro, não perdeu uma aula, que tem ‘online’. Por esta altura, já consegue falar o básico e entender-se com os companheiros.

Autor: Sotiris Milios. Atenas. Grécia