Vlachodimos hoje em ação

Vlachodimos vai entrar hoje em ação ao serviço da seleção grega, na receção à Finlândia. Num grupo em que a Itália e os ditos finlandeses já garantiram a presença no Euro’2020, o guardião das águias, que deverá ser titular, procura ajudar o conjunto helénico a garantir o terceiro lugar e a presença no playoff de apuramento para a prova que se vai realizar no próximo ano.