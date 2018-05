Odisseas Vlachodimos já está em Lisboa. O guarda-redes internacional sub-21 alemão, que foi contratado pelo Benfica no passado mês de fevereiro, chegou esta quinta-feira à capital portuguesa.Vlachodimos, de 24 anos, fará esta quinta-feira os habituais testes médicos, devendo o oficialização do contrato com os encarnados ser assinado amanhã.Recorde-se que em fevereiro, no Relatório e Contas do 1.º semestre de 2017/18, as águias informavam ter negociado o passe do futebolista do Panathinaikos por 2,4 milhões de euros.

Autor: Nuno Martins