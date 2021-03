Vlachodimos já está na 'shortlist' do Borussia Dortmund para 2021/22

Odysseas Vlachodimos está na 'shortlist' de guarda-redes a contratar para a próxima época por parte do Borussia Dortmund, de acordo com o que noticiou o 'Sport Bild'. O internacional grego é visto como um alvo prioritário para a baliza da formação onde alinha o internacional português Raphael Guerreiro. A equipa amarela e preta pretende fazer alterações cirúrgicas, em especial na retaguarda, face também aos 35 golos sofridos em 24 jornadas disputadas na Bundesliga. "Se o Borussia Dortmund o quiser levar, terá boas hipóteses", escreveu o 'Sport Bild'.





Além de Vlachodimos, o emblema de Dortmund que tem Marwin Hitz como habitual titular também olha para Peter Gulacsi, de 30 anos. O guardião húngaro do RB Leipzig também já foi uma pretensão encarnada para a baliza numa altura em que Bruno Lage estava no banco.De acordo com a mesma publicação, o guarda-redes internacional grego que tem contrato com o Benfica até junho de 2024 não deverá sair da Luz menos de 18 milhões de euros. O número 99 das águias tem sido suplente nas águias após Helton Leite conquistar a titularidade na baliza.Recorde-se que Vlachodimos, que cumpriu a formação no Estugarda, já figurava numa lista mais alargada de guarda-redes a contratar pelo Borussia Dortmund onde figurava também André Onana, do Ajax, entretanto suspenso por um ano.