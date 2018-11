Vlachodimos no top 5 da Champions

Odysseas Vlachodimos é o quinto guarda-redes com mais defesas na fase de grupos da Liga dos Campeões quando estão concluídas quatro partidas oficiais. O reforço para a baliza do Benfica em 2018/19 soma até à data 19 paradas e apenas é superado por quatro guardiões, um deles português – Anthony Lopes, do Lyon, aparece no quarto posto, com 22 defesas. A liderança deste ranking particular pertence a Milan Borja, do Estrela Vermelha, com 29 defesas. Seguem-se Jeroen Zoet (PSV), com 25, e Samir Handanovic (Inter Milão), com 24.

O guardião de 24 anos contratado aos gregos do Panathinaikos a troco de 2,4 milhões de euros no último defeso já foi motivo de destaque na derradeira jornada da fase de grupos da liga milionária. Uma das defesas do camisola 99 em Amesterdão, diante do Ajax, acabou por ser considerada pela UEFA como uma das melhores da jornada 3.

O futebolista internacional pelas seleções jovens alemãs, e agora já convocado pela seleção principal grega, soma 19 golos sofridos nos 17 encontros oficiais em que atuou pelo Benfica.