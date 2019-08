Vlachodimos: «O Benfica não é apenas um grande clube mas uma família»

Vlachodimos mostrou-se muito satisfeito com a renovação de contrato. O guarda-redes falou à BTV sobre o que diz ser uma "família" na Luz e até arriscou deixar uma mensagem aos adeptos em português."Sim, estou contente e orgulhoso por assinar um novo contrato. Sinto-me muito bem no clube. O Benfica não é apenas um grande clube, é mais que isso. É como uma família. Os meus objetivos são ajudar a equipa o máximo que puder e dar o meu melhor.""Começámos muito bem, com jogos difíceis na pré-época, e os nossos objetivos são os mesmos, ser campeões e ganhar todas as provas em Portugal, tal como melhorar a participação na Liga dos Campeões.""Quero treinar bem e ajudar a equipa. Quero dar o máximo para poder ajudar a equipa.""Quando me lembro do primeiro dia, penso que tudo foi muito fácil. Recebi ajuda de toda a estrutura do Benfica. Fui muito bem recebido, o que me fez concentrar apenas no futebol. Essa é uma parte muito importante da equipa e ajuda-me muito. O ano passado começámos bem, depois perdemos alguns jogos, mas no final foi muito bom ganhar a Liga. Foi um sentimento espetacular.""É sempre importante conhecer toda a gente. Já nos conhecemos bem, por causa da última temporada, mas os novos jogadores também têm qualidade e vamos ajudá-los a integrar-se.""O último, quando ganhámos o título.""Preferia que fossem os adeptos a escolher. Espero ajudar a equipa com mais boas defesas.""Que é o melhor. É um grande clube e funciona tudo como uma família. Já esperava um clube muito grande, mas é muito organizado. Sentimo-nos em casa."Rumo ao 38! [frase dita em português]"Estou a tentar aprender, Já percebo quase tudo, sobretudo no campo. Tenho aulas a seguir aos treinos e o Samaris tem-me ajudado."