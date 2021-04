Vlachodimos preparado para ficar fora do banco do Benfica

Odysseas Vlachodimos não voltou a jogar para o campeonato após o embate com o Famalicão, a 8 de fevereiro. O internacional grego está ciente de que não voltará a envergar a camisola do Benfica esta temporada e, depois da entrevista a seguir aos compromissos de seleções, está preparado para não ser sequer suplente de Helton Leite.





Mile Svilar foi titular na derrota (1-2) do Benfica B diante do Varzim anteontem e pode, caso Jesus assim o queira, ser chamado para o jogo com o Marítimo.