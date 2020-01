Vlachodimos pretendido pelo Ajax

A imprensa grega noticia esta segunda-feira que Odisseas Vlachodimos lidera a lista de guarda-redes que o Ajax tem na mira para o próximo verão. O jogador do Benfica é o preferido do clube holandês para render André Onana, o camaronês de 23 anos que pode estar de saída no final da época.





O site 'Sportime.gr' adianta que já houve um primeiro contacto entre Marc Overmars, diretor do Ajax, e representantes do jogador.Na mesma peça diz-se que o Benfica não deve libertar o guarda-redes por menos de 15 ou 20 milhões de euros.