Vlachodimos recorda quando foi infiltrado entre adeptos do Benfica e não foi reconhecido

Vlachodimos recordou o dia em que foi apresentado como jogador do Benfica e foi colocado no meio de um grupo que visitava o Estádio da Luz. O guardião enalteceu a iniciativa e lembrou a reação dos colegas de visita, quando lhes disseram que ele seria o novo guarda-redes do Benfica.





"Foi uma grande ideia ter sido apresentado numa visita guiada ao Estádio da Luz. As pessoas, ao início, não me reconheceram e pensavam que eu era apenas uma pessoa normal a tirar fotografias. E a verdade é que era. Depois de vestir a camisola foi uma surpresa para todos. Foi muito giro, pois as pessoas sorriam, riam e estavam felizes. Foi uma grande ideia", vincou o guarda-redes à Benfica Play.