Vlachodimos: «Sinto-me muito confortável no Benfica»

A um dia do regresso da Liga NOS, Odysseas Vlachodimos concedeu esta terça-feira uma entrevista à 'Kicker' na qual abordou o seu futuro, assegurando que não pensa numa eventual saída no próximo mercado. Por agora só está focado no Benfica, um clube que assume ser "fantástico" e onde está a cumprir um sonho.





"Tenho contrato. O Benfica é um clube fantástico, onde a família é extremamente importante e há muita cooperação com respeito. Sinto-me muito confortável", disse o guardião, que opta por se focar "no que pode controlar: melhorar em cada treino e de jogo a jogo".O guardião das águias aproveitou para recordar os passos na carreira e mostrou-se satisfeito por ter chegado ao nível atual. "O sonho tornou-se realidade. Comecei a desenvolver-me no Panathinaikos, chegando ao Benfica para ser o número 1 de uma equipa de topo europeia. Tornei-me campeão, joguei na Champions e cheguei à seleção grega".