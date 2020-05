Vlachodimos: «Todos sabemos que os jogos serão diferentes»

Odysseas Vlachodimos contou que o isolamento social fruto da ameaça do novo coronavírus acabou por ser algo com o qual nunca tinha vivido e explicou os sentimentos que teve.





"Foi estranho porque não eram férias ou algo em que páras e sabes: ‘Ok, neste dia vamos recomeçar’. Foi estranho, não sabíamos quando voltávamos, como seria, se seria com fãs ou sem eles, como seria o treino. Tinha um bom pressentimento mas era como sentires que te falta algo. Que quando chegasse o dia te irias sentir mais feliz", começou por afirmar em declarações à plataforma BenficaPlay, onde deixou uma certeza: "Todos sabemos que os jogos serão diferentes. Será estranho sem os adeptos."O internacional grego, de 25 anos, aferiu, depois a felicidade por voltar a poder exercitar-se no Benfica Campus. "Estou muito feliz por voltar a ver os meus colegas de equipa. Os treinadores, todo o staff... Tive muitas saudades deles e tive muitas saudades do futebol. Quero ser campeão este ano outra vez", reiterou alguém que "sentiu a falta da bola".O número 99 das águias contou ainda como leva a cabo o percurso de carro entre a sua habitação e o Benfica Campus, momento que aproveita para ouvir "música variada, seja grega, alemã, inglesa e algumas portuguesas". "Quando jogava na Grécia, o caminho para o centro de treinos era muito mais longo, da casa do meu pai para o centro de treinos. Aqui são 20 minutos. É perfeito para mim", afirmou Vlachodimos.