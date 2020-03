Vlachodimos trabalha sem descanso

Odysseas Vlachodimos mantém a forma em casa com a paragem competitiva, face à pandemia do novo coronavírus. Numa reportagem divulgada pela Benfica Play, o guarda-redes surge a realizar exercícios físicos no jardim do seu domicílio, mas também a defender remates à flor da relva, com luvas calçadas e tudo. Por seu turno, o tempo livre é dedicado em parte a uma das paixões do internacional grego: os videojogos.





Explicando que "já existe uma imagem do intervalo de tempo que há pela frente" até regressar a competição, Alexandre Silva, preparador físico das águias, garantiu na mesma reportagem que a estrutura encarnada tem tentado dotar os espaços de treino com materiais, mesmo tendo em conta as "limitações espaciais". "O foco tem sempre de ser o de manter o mais possível estes jogadores ligados à atividade e à competição", reiterou o técnico da equipa de Bruno Lage.