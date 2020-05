Vlad Dragomir na rota da Luz

Vlad Dragomir estará nas cogitações do Benfica, segundo revela o portal Webaslan. O médio romeno de 21 anos tem um passado nas seleções jovens do seu país e joga desde 2018 pelos italianos do Perugia. O jogador, que já pertenceu aos quadros do Arsenal sem nunca ter jogado oficialmente pelos gunners, é também disputado pelo Galatasaray.