Vladimir Stojkovic: «Estive quase a mudar-me para o Benfica quando Jesus era treinador»

Vladimir Stojkovic chegou a Alvalade em 2007 e pelo Sporting cumpriu 15 jogos oficiais, deixando apenas de pertencer aos quadros dos leões em 2011 depois de empréstimos a Getafe, Wigan e Partizan. O guardião, agora com 37 anos, contou que esteve perto de se mudar para o rival Benfica depois de deixar os verde e brancos.





"Estive quase a mudar-me para o Benfica. Naquela época, Jorge Jesus era o treinador mas, como se costuma dizer, o acordo de cavalheiros foi rompido. Tive de rescindir o meu contrato com o Sporting para me tornar jogador do Benfica. As negociações duraram vários dias, fui até visita em casa des dirigentes do Benfica. Porém, algumas pequenas coisas atrapalharam, as negociações travaram e eu não aceitei a oferta", vincou o agora guarda-redes do Partizan em declarações ao jornal "Vesti".