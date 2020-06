Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

«Vocês são uns ingratos»: CM revela palavras de Vieira no balneário do Benfica «O que se passou foi uma vergonha», terá dito o presidente das águias após o empate com o Tondela





• Foto: Ricardo Ruella