Votação recorde no Benfica que durou 18 horas

Esta foi a eleição mais concorrida da história do Benfica. Um total de 38.102 sócios exerceram o seu direito neste ato eleitoral, que terminou com a reeleição de Luís Filipe Vieira. O anterior máximo datava de 2012, quando 22.676 associados exerceram o seu direito nas eleições que colocaram frente a frente Luís Filipe Vieira e Rui Rangel.





As urnas abriram às 8h00 de quarta-feira e o último voto apenas foi depositado às... 02h00, na Casa do Benfica do Seixal. A hora de fecho das mesmas estava prevista para as 22h00 mas a enorme afluência e a grande deslocação de associados para a Margem Sul do Tejo assim o ditou.