Votos das Casas do Benfica transportados em veículos descaracterizados

Começaram a circular nas redes sociais, ao final da noite, alguns vídeos nos quais é possível ver-se o momento no qual as urnas de várias Casas do Benfica (Braga, Vila Nova de Gaia e Albufeira) são transportados em veículos descaracterizados. A situação, note-se, está a merecer vários comentários por parte dos adeptos encarnados.





Ao final da tarde, quando confrontado com as palavras de Noronha Lopes a propósito da segurança de todo o procedimento, Vírgilio Duque havia dito que as urnas seriam "seladas e fechadas e transportadas por uma empresa de guarda de valores que as vai guardar por seis meses".