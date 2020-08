Votos físicos e eletrónicos levam Movimento Servir o Benfica a enviar requerimento à MAG

O Movimento Servir o Benfica divulgou esta sexta-feira um comunicado no qual sublinha ser "fundamental garantir a integridade do próximo acto eleitoral impondo a realização do mesmo, exclusivamente, em suporte físico, através de boletim de voto em urna".





A lista encabeçada por Francisco Benitez anunciou que irá enviar um requerimento dirigido à Mesa da Assembleia Geral. "O Movimento recorda que o uso de voto electrónico é permitido pelos Estatutos mas não é por eles declarado como obrigatório, pelo que, face ao exposto, nos parece claro que terá de haver abertura por parte da Mesa da Assembleia Geral para aceder a esta pretensão", sublinham."O Movimento Servir o Benfica defendeu desde a primeira hora a necessidade de complementar o voto electrónico com o voto físico (https://www.facebook.com/ServirOBenfica/videos/654280251963006 ou ponto C1.7 do programa do Movimento em www.servirobenfica.pt/programa.html). A integridade do acto eleitoral foi, é, e sempre será, uma obrigatoriedade para nós.Apesar da posição tornada pública e com ela em conta, nas últimas semanas, diversos Benfiquistas têm alertado o Movimento para os riscos desta operação, nomeadamente na salvaguarda da privacidade e do secretismo do voto. Por isso, e tendo em consideração a devassa que os serviços de informação do Sport Lisboa e Benfica sofreram nos últimos anos, é para nós fundamental garantir a integridade do próximo acto eleitoral impondo a realização do mesmo, exclusivamente, em suporte físico, através de boletim de voto em urna.Posto isto, o Movimento Servir o Benfica irá enviar um requerimento dirigido à Mesa da Assembleia Geral com o intuito de garantir:a) que o acto eleitoral de Outubro seja efectuado em voto físico em todos os locais onde existam mesas de voto em território continental (no acto eleitoral ocorrido em 2016 a votação decorreu nos seguintes locais: Pavilhão nº 2 no Complexo Desportivo do Estádio do SL Benfica; Casa do Benfica de Vila Nova de Famalicão; Casa do Benfica em Coimbra; Casa do Benfica em Évora; Casa do Benfica em Faro), não existindo voto electrónico, excepto para os não residentes em Portugal Continental, sendo que a Mesa deverá indicar às listas concorrentes a listagem onde conste o número de associados e os locais de residência.b) que os cadernos eleitorais sejam encerrados até quinze dias antes da data das eleições e o número de sócios com capacidade eleitoral devidamente publicado, bem como o envio dos referidos cadernos eleitorais a todas as candidaturas;c) que a credenciação dos associados no acto eleitoral exija a apresentação de um documento de identificação que exiba a fotografia do titular (cartão do cidadão, carta de condução ou passaporte);d) a presença de, pelo menos, um membro de cada lista nas mesas de votação, e de pelo menos dois membros de cada candidatura nos locais de voto.O Movimento recorda que o uso de voto electrónico é permitido pelos Estatutos mas não é por eles declarado como obrigatório, pelo que, face ao exposto, nos parece claro que terá de haver abertura por parte da Mesa da Assembleia Geral para aceder a esta pretensão.Exortamos também as restantes candidaturas, naturalmente também a do actual Presidente, a juntarem-se a nós na exigência destas garantias, permitindo uma eleição sem mácula da lista que obtiver o maior número de votos."