Waldschmidt: «A minha primeira memória sobre o Benfica é Rui Costa»

Luca Waldschmidt falou com Weigl e Seferovic antes de assinar pelo Benfica e revela que, por falarem também alemão, os dois colegas podem ser muito importantes na sua integração na Luz





"Acho que o Weigl pode-me ajudar. Falei com ele e com o Seferovic. Ambos disseram muito bem do Benfica e da atmosfera. Acho que isso ajuda muito, ter alguém que fale alemão e me ajude a integrar. Acho que vai ser fácil a integração. Apresentaram-me algumas pessoas já e gostei", afirmou, na sua apresentação como reforço encarnado.O novo número 10 das águias garante que quer aprender português e explica porque veio para o Benfica."Acho que o Benfica é um grande clube, quer ganhar títulos e eu também. Quero ajudar e, como disse, é um grande passo para me ajudar a ser melhor jogador. Acho que encaixo bem no estilo de jogo. Temos também jogos internacionais e isso é importante. Aprendi um pouco de português. Sim, não. Mas falo um pouco espanhol. Quero aprender a língua o mais rápido possível. É importante para mim perceber e falar com os meus companheiros e quero aprender, claro. É a primeira vez que saio da Alemanha e estou muito entusiasmado. Sinto-me muito bem aqui. Fiquei com um bom sentimento e estou muito entusiasmado para os próximos anos", assegurou.A primeira memória que Luca tem sobre o Benfica é sobre o homem que o contratou."A minha primeira memória sobre o Benfica é o Rui Costa. É um grande clube e todos conhecem. Os adeptos, a tradição é muito grande. O estádio e a águia também. Espero que as pessoas possam encher o estádio o mais rápido possível e vou ficar muito feliz por jogar no estádio da Luz. Nunca lá joguei e estou ansioso por isso", concluiu.