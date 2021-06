Waldschmidt: «Acabei com dez golos, não me parece nada mal para primeiro ano»

Para lá de ter falado do duelo de sábado entre a 'sua' Alemanha e Portugal, do Euro'2020 Luca Waldschmidt abordou ainda a sua primeira temporada no Benfica e assumiu que o calendário mais sobrecarregado em comparação com o que estava habituado acabou por ser uma dificuldade e que, por isso, talvez não tenha estado no seu melhor. Mesmo assim, o dianteiro de 25 anos assegura que em 2021/22 estará bem melhor.





"Estou bem fisicamente, o que é o mais importante. Este primeiro ano foi mais de adaptação ao jogo internacional. Com jogos europeus tínhamos de jogar a cada três dias e isso traz um ritmo diferente, mas também me permitiu mostrar-me num outro nível. Creio que acabei com dez golos esta época, não me parece nada mal para primeiro ano. Mas claro que há espaço para melhorar", assumiu o avançado, que foi contratado ao Friburgo por 15 milhões de euros.