Waldschmidt cauteloso apesar da vitória: «Temos de olhar por nós e fazer o nosso trabalho»

O Benfica reforçou a liderança da Liga NOS, colocando-se cinco pontos à frente da concorrência, ao vencer fora o Rio Ave por 3-0, em encontro da quarta jornada. Waldschmidt, aos seis e 45+4 minutos, para passar a contar quatro tentos na prova, e Gabriel, aos 84, selaram o quarto triunfo em quatro jogos, com 13-3 em golos, do onze de Jorge Jesus. O alemão destacou a exibição das águias.





Waldschmidt não facilita e amplia a vantagem em Vila do Conde após jogada brilhante de Darwin Waldschmidt não facilita e amplia a vantagem em Vila do Conde após jogada brilhante de Darwin

Benfica inaugura o marcador Benfica inaugura o marcador

"Tivemos uma boa performance. Estivemos focados, fizemos boa pressão sobre a bola e marcámos golos. A vitória é merecida", disse dando primazia ao desempenho coletivo. "Para os avançados é sempre bom marcar e ajudar a equipa. O mais importante são os pontos", justificou.Sobre o entendimento com Darwin respondeu: "Ainda não jogámos muito tempo juntos e estamos a melhorar jogo a jogo".Para já preferiu ser cauteloso sobre a vantagem na Liga. "Temos de olhar por nós e fazer o nosso trabalho. É o mais importante".Waldschmidt deixou ainda algumas palavras sobre André Almeida: "Espero que não seja grave e recupere o mais rápido possível".Na classificação, os encarnados somam 12 pontos, contra sete de FC Porto, Sporting (menos um jogo) e Santa Clara e seis do Sporting de Braga, enquanto o Rio Ave, que sofreu a primeira derrota da época, manteve-se com três, agora no 15.º lugar.