Waldschmidt com luz verde para a seleção

Luca Waldschmidt tem luz verde para viajar para a Alemanha e representar a seleção nos compromissos ante a Islândia (25 de março), Roménia (28) e Macedónia do Norte (31). O ‘Der Spiegel’ colocou em causa a convocação do benfiquista pelo facto de este se encontrar em Portugal, um dos países em lista vermelha para a Alemanha. Contudo, segundo os encarnados, não haverá qualquer entrave à convocatória e o camisola 10 tem mesmo viagem marcada para a Alemanha na segunda-feira, horas depois de as águias defrontarem o Sp. Braga.

A convocatória de Joachim Löw acontece hoje e poderá contar com jogadores provenientes de Inglaterra, para grande alívio do selecionador. A federação germânica informou ontem que o departamento de saúde de Duisburgo, onde se vão realizar os dois jogos caseiros, deu aval a que os atletas que alinham na Premier League possam viajar, desde que sigam todas as regras de segurança.