Waldschmidt impressionado: «O Benfica aqui é uma religião»

Com dois golos nos últimos quatro jogos da Alemanha, Luca Waldschmidt começa a chamar cada vez mais a atenção da imprensa germânica, que esta semana já lhe dedicou várias páginas. Em especial por causa da mudança operada pelo avançado no defeso, ao trocar o Eintracht Frankfurt pelo Benfica. A transferência gerou alguma surpresa, até porque o dianteiro tinha mais mercado, mas balanço feito Luca assume ao 'Berliner Morgenpost' que fez a escolha certa.





"Gosto muito [de Lisboa], mesmo que nesta situação provocada pela Covid não tenha sido capaz de explorar a cidade tanto quanto gostaria. Mas Lisboa parece uma cidade na qual nos podemos sentir confortáveis rapidamente. E mesmo que tenhámos jogos a cada três dias, consegui já aprender um pouco de português. O clube arranjou-me um professor. A parte difícil é a pronúncia, mas quero dominar esta língua", frisou o avançado, que até foi questionado sobre a "dura imprensa portuguesa". Aí, sem rodeios, falou dos três títulos desportivos e mostrou-se agradado por... não saber ainda falar bem português."Felizmente não falou português bem o suficiente para perceber todos os títulos de 'O Jogo', 'A Bola' ou. Mas claro que sinto a importância do clube no país. O Benfica aqui é uma religião", atirou o avançado alemão, falando de algo que diz ter percebido... assim que se falou na sua mudança para a Luz."Antes de me mudar para Portugal, a Liga dos Campeões estava a acontecer em Lisboa. Mas em vez de se falar nesse grande evento, todos os jornais abordavam a possível transferência. O Julian Weigl e o Haris Seferovic, que conhecia no Frankfurt, mandaram-me até fotos das manchetes. Foi incrível", assumiu o avançado, que no sábado estará em ação pela seleção do seu país diante da Ucrânia.