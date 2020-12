Waldschmidt enaltece crença do Benfica: «Lutámos até ao fim»

Waldschmidt saltou do banco para fazer o golo da vitória diante do Paços de Ferreira e festejou efusivamente o golo. O internacional alemão reconhece que foi um "jogo difícil", e destaca o momento do tiro certeiro.





"Foi um bom momento para mim mas ainda foi mais importante para equipa ganhar este jogo difícil. Tivemos de recuperar de uma desvantagem e lutámos até ao fim. Felizmente ganhámos os três pontos", afirmou o alemão, à BTV, onde ainda descreveu os festejos com todos os companheiros: "Foi especial. Nós gostamos de momentos de celebrar estes momentos em equipa".