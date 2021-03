Waldschmidt: «Eu e Jorge Jesus falamos um misto de inglês e português»

Jorge Jesus sublinhou na última conferência de imprensa, no domingo, que Luca Waldschmidt, por apenas falar inglês nos treinos, não percebe o que lhe diz. O avançado alemão garantiu que não há problema. "Eu e Jesus falamos um misto de inglês e português. Estamos bem", explicou o jogador em entrevista à revista 'Kicker', vendo parecenças com o anterior treinador, Christian Streich. "Ambos exigem muito, são muito ambiciosos e meticulosos. Jesus mostra muita emoção", vincou.





O reforço ex-Friburgo desvendou depois de que forma é que o técnico português pretende que atue em campo. "Quer que encontre soluções criativas e surpreendentes contra os bloqueios defensivos profundos, pois costumamos ter muita posse de bola e os adversários recuam no campo. Esta é uma etapa de desenvolvimento importante para mim também. Mas também pressionamos na frente. Por isso, o tempo sob o comando de Christian Streich ajuda-me porque trouxe muito do que é ter consciência defensiva e em relação ao comportamento em campo", frisou o dianteiro, de 24 anos.O jogador contrato por cerca de 16 milhões estabeleceu uma comparação relativamente ao respeito que os adversários mostram pelo Benfica como se fosse o Bayern Munique, na Bundesliga. "O que mais me impressiona é que a maioria dos nossos adversários joga de forma incrivelmente profunda contra nós. Eu não conhecia isto no Friburgo. Podes provavelmente comparar isso com a maioria dos jogos do Bayern Munique, onde o adversário geralmente recua para muito perto da própria baliza. Às vezes, o futebol é um pouco mais divertido aqui do que na Bundesliga", enalteceu Waldschmidt.