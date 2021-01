Waldschmidt pronto na Taça de Portugal

Dos jogadores infetados com Covid-19, Waldschmidt é o primeiro a ficar disponível e tal deve acontecer já diante do Belenenses SAD, na quinta-feira. Desde que não existam sintomas, o tempo para que os infetados sejam dados como aptos são 10 dias. O alemão soube que estava infetado no teste que fez dia 16, no jogo da Taça – a 28, pode jogar.

Gilberto, Vertonghen, Grimaldo e Diogo Gonçalves fizeram o teste positivo a 18, pelo que terminam o isolamento na data do jogo com os azuis. Assim, só devem ser opção frente ao Sporting (1 de fevereiro).